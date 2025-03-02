Станкович: мне много нужно сделать, чтобы достичь хотя бы 1%, чего достиг Романцев

«Я рад повторить рекорд великого Романцева — он настоящая легенда. Я безгранично его уважаю и люблю. Мне предстоит сделать ещё очень много, чтобы достичь хотя бы одного процента того, чего достиг Романцев», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.