Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука

«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.
«“Спартак” выиграл 2:0, он смотрелся интереснее “Зенита”. Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике. Увидим его в работе. Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. “Краснодар” и “Спартак” — серьезные соперники. “Зенит” должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма “Зенита” недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал Боярский «СЭ».
В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.
«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».