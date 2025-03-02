Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука

«“Спартак” выиграл 2:0, он смотрелся интереснее “Зенита”. Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике. Увидим его в работе. Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. “Краснодар” и “Спартак” — серьезные соперники. “Зенит” должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма “Зенита” недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал Боярский «СЭ».