Футболист «Динамо» получил травму в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова».
Встреча проходит в Ростове-на-Дону. Россиянин покинул поле прихрамывая и был заменен на 22-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Эль-Мехди Маухуб.
Сборная России в конце марта проведет товарищеский матч с командой Замбии.
Тюкавину 22 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три передачи.