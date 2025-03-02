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Футболист «Динамо» получил травму в матче с «Ростовом»

Футболист «Динамо» Тюкавин получил травму в матче РПЛ с «Ростовом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова».

Встреча проходит в Ростове-на-Дону. Россиянин покинул поле прихрамывая и был заменен на 22-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Эль-Мехди Маухуб.

Сборная России в конце марта проведет товарищеский матч с командой Замбии.

Тюкавину 22 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три передачи.

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