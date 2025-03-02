Как вышло, что «Спартак» вернул «Зенит» на первое место в РПЛ? Разбор регламента

Отметим, что первый показатель применяется только в случае, когда клубы с равным количеством очков сыграли друг с другом дважды за сезон. Хотя, когда по 40 очков было только у «Краснодара» и «Зенита», команда Мурада Мусаева опережала соперника как раз из-за результата очной встречи (2:0). Но после победы «Спартака» всё стало сложнее.