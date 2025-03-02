Источник: у форварда «Динамо» Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, у нападающего бело-голубых подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.
Тюкавин был заменён на 22-й минуте игры. По данным источника, медобследование назначено на завтра. В случае подтверждения опасений, игроку предстоит операция, а восстановление может занять до полугода.
В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.