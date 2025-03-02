Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на травму армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Источник: Чемпионат.com

В субботу, 1 марта, «быки» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Травма Сперцяна сильно повлияет на “Краснодар”. У нас уже был пример, когда команда играла без Кордобы и это было заметно. Сперцян — ключевая фигура “Краснодара”. Но, с другой стороны, у “быков” есть и другие иностранные футболисты. Кто-нибудь заменит Сперцяна», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь