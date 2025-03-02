Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»

«Травма Сперцяна сильно повлияет на “Краснодар”. У нас уже был пример, когда команда играла без Кордобы и это было заметно. Сперцян — ключевая фигура “Краснодара”. Но, с другой стороны, у “быков” есть и другие иностранные футболисты. Кто-нибудь заменит Сперцяна», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.