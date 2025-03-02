Александр Мостовой: Соболев не прав в моменте с падением в матче с ЦСКА

«Соболев не прав в моменте с падением. Он мог спокойно реализовать этот эпизод, ведь на корпус был впереди защитника ЦСКА. Ему не надо было нырять, а нужно было притормозить, раздвинуть руки и исполнить момент. Видимо, ему что-то не хватает. Ведь он неудачно принял мяч и зачем-то начал нырять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.