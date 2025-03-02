Как же отскакивало «Динамо»! «Ростов» мощный и без Глебова с Карпиным

Матч «Ростова» и «Динамо» начался совершенно неожиданно. Возможно, кто-то ждал, что ростовчане станут робкими и тихими после ухода Валерия Карпина, но ничего подобного не случилось. Команда Альбы с самого начала попёрла вперёд — атака за атакой! Причём по одинаковой схеме. Хозяева забрасывали мяч за спины центральным защитникам, а Бальбуэна с Маричалем действовали так, словно впервые увидели друг друга. Уже на первой минуте должен был забивать Комличенко, но центрфорвард простил своих бывших. Потом «Ростов» едва не заработал пенальти, когда Щетинин свалился в штрафной соперника. После этого Комличенко получил ещё один шанс — не реализовал выход один на один.