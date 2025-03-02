Ох, у Тюкавина подозревают «кресты». Он сам не верит, что все обойдется

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в первом матче весенней части чемпионата России против «Ростова» (1:1). 22-летний форвард покинул поле в середине первого тайма: предположительно, он повредил колено, а сам диагноз может оказаться очень серьезным.
Как травмировался Тюкавин
Эпизод произошел в середине первого тайма в штрафной «Ростова». Тюкавин боролся с центральным защитником Максимом Осипенко — тот схватил нападающего за форму и повалил на газон. Во время падения Тюкавин повредил колено: сначала он вернулся в игру, но на 23-й минуте все же ушел с поля — вместо него появился Эль-Мехди Маухуб, а сам россиянин сразу же отправился в раздевалку.
Тюкавин покидал поле самостоятельно, хотя и заметно хромал. Однако новости о травме оказались пугающими: по информации инсайдера Ивана Карпова, у форварда подозревают разрыв крестообразных связок правого колена. В понедельник футболисту предстоит медобследование, на котором точно определят тип повреждения. Если подтвердятся «кресты», то сезон для Тюкавина окончен — восстановление может занять около полугода.
После игры Константин, прихрамывая, прошел через микст-зону с надетым на колено фиксатором сустава. На вопрос журналистов о том, обойдется ли, форвард «Динамо» ответил: «Маловероятно».
Как отреагировали арбитры
Судьи никак не отреагировали на эпизод, несмотря на то что он произошел в штрафной «Ростова» и обернулся травмой Тюкавина. Как пишет эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, фол Осипенко должен был привести к 11-метровому, но главный арбитр Кирилл Левников и видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков почему-то проигнорировали контакт. Центральный защитник ростовчан откровенно задержал и повалил нападающего на газон, не смотря на мяч и не пытаясь в него сыграть.
Игра закончилась ничьей (1:1), а уже во втором тайме случилась еще одна вынужденная замена — с поля ушел нападающий «Ростова» Роналдо, но его повреждение не выглядело так страшно.
Тюкавин в этом сезоне отметился семью голами в 19 матчах РПЛ, еще один мяч он забил в Кубке России. Он является лучшим бомбардиром «Динамо» во всех турнирах.
За день до этого «Краснодар» потерял Сперцяна
В субботу травму получил еще один звездный футболист чемпионата России. Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна увезли с поля на электрокаре в середине второго тайма матча с «Крыльями Советов» (1:1). В подтрибунном помещении хавбек шел при помощи врачей, а к левой икроножной мышце у него был примотан лед.
Спустя сутки подробностей по повреждению Эдуарда не появилось. Однако отмечалось, что территорию стадиона он покинул самостоятельно, хотя и хромал, а характер его травмы — мышечный.
Артемий Кутейников