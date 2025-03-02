Ох, у Тюкавина подозревают «кресты». Он сам не верит, что все обойдется

Судьи никак не отреагировали на эпизод, несмотря на то что он произошел в штрафной «Ростова» и обернулся травмой Тюкавина. Как пишет эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, фол Осипенко должен был привести к 11-метровому, но главный арбитр Кирилл Левников и видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков почему-то проигнорировали контакт. Центральный защитник ростовчан откровенно задержал и повалил нападающего на газон, не смотря на мяч и не пытаясь в него сыграть.