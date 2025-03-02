Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ох, у Тюкавина подозревают «кресты». Он сам не верит, что все обойдется

Форвард «Динамо» получил травму по ходу матча с «Ростовом».

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в первом матче весенней части чемпионата России против «Ростова» (1:1). 22-летний форвард покинул поле в середине первого тайма: предположительно, он повредил колено, а сам диагноз может оказаться очень серьезным.

Как травмировался Тюкавин

Эпизод произошел в середине первого тайма в штрафной «Ростова». Тюкавин боролся с центральным защитником Максимом Осипенко — тот схватил нападающего за форму и повалил на газон. Во время падения Тюкавин повредил колено: сначала он вернулся в игру, но на 23-й минуте все же ушел с поля — вместо него появился Эль-Мехди Маухуб, а сам россиянин сразу же отправился в раздевалку.

Тюкавин покидал поле самостоятельно, хотя и заметно хромал. Однако новости о травме оказались пугающими: по информации инсайдера Ивана Карпова, у форварда подозревают разрыв крестообразных связок правого колена. В понедельник футболисту предстоит медобследование, на котором точно определят тип повреждения. Если подтвердятся «кресты», то сезон для Тюкавина окончен — восстановление может занять около полугода.

После игры Константин, прихрамывая, прошел через микст-зону с надетым на колено фиксатором сустава. На вопрос журналистов о том, обойдется ли, форвард «Динамо» ответил: «Маловероятно».

Как отреагировали арбитры

Судьи никак не отреагировали на эпизод, несмотря на то что он произошел в штрафной «Ростова» и обернулся травмой Тюкавина. Как пишет эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, фол Осипенко должен был привести к 11-метровому, но главный арбитр Кирилл Левников и видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков почему-то проигнорировали контакт. Центральный защитник ростовчан откровенно задержал и повалил нападающего на газон, не смотря на мяч и не пытаясь в него сыграть.

Игра закончилась ничьей (1:1), а уже во втором тайме случилась еще одна вынужденная замена — с поля ушел нападающий «Ростова» Роналдо, но его повреждение не выглядело так страшно.

Тюкавин в этом сезоне отметился семью голами в 19 матчах РПЛ, еще один мяч он забил в Кубке России. Он является лучшим бомбардиром «Динамо» во всех турнирах.

За день до этого «Краснодар» потерял Сперцяна

В субботу травму получил еще один звездный футболист чемпионата России. Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна увезли с поля на электрокаре в середине второго тайма матча с «Крыльями Советов» (1:1). В подтрибунном помещении хавбек шел при помощи врачей, а к левой икроножной мышце у него был примотан лед.

Спустя сутки подробностей по повреждению Эдуарда не появилось. Однако отмечалось, что территорию стадиона он покинул самостоятельно, хотя и хромал, а характер его травмы — мышечный.

Артемий Кутейников

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марцел Личка
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
83′
Динамо
Даниил Фомин
(Ярослав Гладышев)
77′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохеби
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
90′
3
Умар Сако
10
Кирилл Щетинин
82′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
82′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
73′
69
Егор Голенков
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
64′
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
23′
14
Эль Мехди Маухуб
65′
24
Луис Чавес
64′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
65′
10
Бителло
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
10
Фолы
16
7
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь