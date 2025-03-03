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«Дебют не удался». Карпин — о Глебове в «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике Даниле Глебове.

Источник: Чемпионат.com

В зимнее трансферное окно Глебов, будучи капитаном южного клуба, перешёл в московское «Динамо». После этого Валерий Карпин покинул пост наставника ростовчан, заявив о желании сконцентрироваться на сборной России. При этом СМИ также связывали Карпина с «Динамо».

«Как оценю дебют Глебова за “Динамо”? В отрыве от команды сложно оценивать. “Динамо” выглядело неубедительно, “Ростов” смотрелся намного интереснее. И Глебов смотрелся не так убедительно, если вся команда так выглядела. Не удался дебют, но, зная его качества и характер, проблем никаких у него не будет», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марцел Личка
Голы
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Динамо
Даниил Фомин
(Ярослав Гладышев)
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Виктор Мелехин
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Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохеби
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
27
Николай Комличенко
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Илья Вахания
90′
3
Умар Сако
10
Кирилл Щетинин
82′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
82′
19
Хорен Байрамян
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Роналдо
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1
Андрей Лунев
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Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
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Дмитрий Скопинцев
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Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
64′
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Даниил Фомин
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Ярослав Гладышев
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Артур Гомес
65′
10
Бителло
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
10
Фолы
16
7
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь