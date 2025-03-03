«Дебют не удался». Карпин — о Глебове в «Динамо»

«Как оценю дебют Глебова за “Динамо”? В отрыве от команды сложно оценивать. “Динамо” выглядело неубедительно, “Ростов” смотрелся намного интереснее. И Глебов смотрелся не так убедительно, если вся команда так выглядела. Не удался дебют, но, зная его качества и характер, проблем никаких у него не будет», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».