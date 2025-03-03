Тюкавин пропустит полгода — у «Динамо» две альтернативы. Но есть еще одна плохая новость для Лички

У Тюкавина «кресты». Могла ли быть какая-то новость хуже для динамовских болельщиков? Лучший игрок РПЛ прошлого сезона, главная ударная сила, еще и свой, а не как Бителло — здорово играющий бразилец, но облизывающийся на «Ботафого». Константин — до мозга костей динамовец, воспитанник академии, сын динамовца, отчего симпатий и сопереживаний ему куда больше.
Марцел Личка в интервью «СЭ» назвал двоих, кто делает разницу в составе бело-голубых, дает преимущество над остальными командами — Бителло и Тюкавина. Теперь одного из них нет на длительный срок.
И равноценной альтернативы — тоже нет. Это также понятно. Было бы странно искать топ-форварда, чтобы посадить его в глубокий запас за спину Тюкавина, позиции которого незыблемы. Да и вряд ли кто-то из статусных нападающих на это бы пошел.
Альтернатива тем более не виделась необходимой с учетом того, каким Константин был «железным». С момента дебюта в 2020-м году он пропустил только один (!) тур РПЛ — из-за ангины. В остальном за четыре с лишним года всегда был в заявке. Постоянно прибавлял и летом вполне мог оказаться в каком-нибудь зарубежном солидном клубе. Теперь все отменяется — время лечиться и восстанавливаться.
Кто же заменит Тюкавина? Первая опция — Маухуб. 21-летний марокканец, игравший за сборную на Олимпиаде-2024, который пришел в «Динамо» прошлым летом.
Его плюсы — агрессивность, высокая скорость, работоспособность, нацеленность на ворота, прыгучесть. Эль-Мехди постоянно в движении, покрывает большие пространства, порой, по словам Лички, даже слишком разбрасывается.
Тактическая грамотность — один из минусов. Реализация тоже пока не на высоте. В том числе в Ростове у него было два выхода один на один, но в обоих случаях голкипера переиграть не удалось. Хорошо, во втором партнеры все же добили мяч в сетку.
Молодой марокканец впервые уехал со своего континента, он не знает языка, ему непросто адаптироваться в европейских реалиях. Но плюсом должна стать амбициозность. По моим данным, Маухуб то ли обижался, то ли расстраивался, что получает мало игрового времени. Теперь шансов проявить себя будет масса. А мы поймем, удобно ли ему в роли центрфорварда или все же позиция левого вингера ближе.
Второй выбор — Гладышев. Мы привыкли видеть Ярослава на правом фланге, но и на острие атаки у него опыт есть. В первую очередь в академии и «Динамо-2», хотя и в основе — тоже. 21-летний россиянин быстр и техничен, вполне может выиграть конкуренцию у марокканца.
Маухуб и Гладышев наверняка будут получать много игрового времени, тем более что Ярослава еще и активно задействуют справа. А в резерв наверняка подтянут из «Динамо-2» Бокова. Он прошел сборы с основой, в этом сезоне у него два матча за первую команду и один гол — в Кубке «Крыльям».
Вариант с авральным приглашением свободного агента (а на рынке есть Бен Йеддер, Диего Коста, Мариано Диас и другие), насколько понимаю, вряд ли будет задействован. В том числе из-за того, что у бело-голубых уже 13 легионеров в заявке.
Вот только травма Тюкавина — не единственная плохая новость для «Динамо» по итогам первого весеннего тура. Форвард за 17 минут на поле до повреждения всего один раз коснулся мяча — когда разыгрывал его с центра поля. Если бело-голубые продолжат действовать так же безвольно и беспомощно, как это было в Ростове, — то не поможет ни Тюкавин, ни Мбаппе, ни Холанн.
Так что Марцелу Личке придется крепко думать не только о том, как заменить главного форварда, но и как «оживить» команду вообще. Иначе о борьбе за медали можно будет забыть очень быстро. Как и о контракте, для пролонгации которого необходимо место в топ-3 или победа в Кубке.
Автор: Константин Алексеев