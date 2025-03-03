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Тюкавин пропустит полгода — у «Динамо» две альтернативы. Но есть еще одна плохая новость для Лички

Кошмарное начало года для Марцела.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

У Тюкавина «кресты». Могла ли быть какая-то новость хуже для динамовских болельщиков? Лучший игрок РПЛ прошлого сезона, главная ударная сила, еще и свой, а не как Бителло — здорово играющий бразилец, но облизывающийся на «Ботафого». Константин — до мозга костей динамовец, воспитанник академии, сын динамовца, отчего симпатий и сопереживаний ему куда больше.

Марцел Личка в интервью «СЭ» назвал двоих, кто делает разницу в составе бело-голубых, дает преимущество над остальными командами — Бителло и Тюкавина. Теперь одного из них нет на длительный срок.

И равноценной альтернативы — тоже нет. Это также понятно. Было бы странно искать топ-форварда, чтобы посадить его в глубокий запас за спину Тюкавина, позиции которого незыблемы. Да и вряд ли кто-то из статусных нападающих на это бы пошел.

Альтернатива тем более не виделась необходимой с учетом того, каким Константин был «железным». С момента дебюта в 2020-м году он пропустил только один (!) тур РПЛ — из-за ангины. В остальном за четыре с лишним года всегда был в заявке. Постоянно прибавлял и летом вполне мог оказаться в каком-нибудь зарубежном солидном клубе. Теперь все отменяется — время лечиться и восстанавливаться.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Кто же заменит Тюкавина? Первая опция — Маухуб. 21-летний марокканец, игравший за сборную на Олимпиаде-2024, который пришел в «Динамо» прошлым летом.

Его плюсы — агрессивность, высокая скорость, работоспособность, нацеленность на ворота, прыгучесть. Эль-Мехди постоянно в движении, покрывает большие пространства, порой, по словам Лички, даже слишком разбрасывается.

Тактическая грамотность — один из минусов. Реализация тоже пока не на высоте. В том числе в Ростове у него было два выхода один на один, но в обоих случаях голкипера переиграть не удалось. Хорошо, во втором партнеры все же добили мяч в сетку.

Новость

Молодой марокканец впервые уехал со своего континента, он не знает языка, ему непросто адаптироваться в европейских реалиях. Но плюсом должна стать амбициозность. По моим данным, Маухуб то ли обижался, то ли расстраивался, что получает мало игрового времени. Теперь шансов проявить себя будет масса. А мы поймем, удобно ли ему в роли центрфорварда или все же позиция левого вингера ближе.

Второй выбор — Гладышев. Мы привыкли видеть Ярослава на правом фланге, но и на острие атаки у него опыт есть. В первую очередь в академии и «Динамо-2», хотя и в основе — тоже. 21-летний россиянин быстр и техничен, вполне может выиграть конкуренцию у марокканца.

Источник: РИА "Новости"

Маухуб и Гладышев наверняка будут получать много игрового времени, тем более что Ярослава еще и активно задействуют справа. А в резерв наверняка подтянут из «Динамо-2» Бокова. Он прошел сборы с основой, в этом сезоне у него два матча за первую команду и один гол — в Кубке «Крыльям».

Вариант с авральным приглашением свободного агента (а на рынке есть Бен Йеддер, Диего Коста, Мариано Диас и другие), насколько понимаю, вряд ли будет задействован. В том числе из-за того, что у бело-голубых уже 13 легионеров в заявке.

Вот только травма Тюкавина — не единственная плохая новость для «Динамо» по итогам первого весеннего тура. Форвард за 17 минут на поле до повреждения всего один раз коснулся мяча — когда разыгрывал его с центра поля. Если бело-голубые продолжат действовать так же безвольно и беспомощно, как это было в Ростове, — то не поможет ни Тюкавин, ни Мбаппе, ни Холанн.

Так что Марцелу Личке придется крепко думать не только о том, как заменить главного форварда, но и как «оживить» команду вообще. Иначе о борьбе за медали можно будет забыть очень быстро. Как и о контракте, для пролонгации которого необходимо место в топ-3 или победа в Кубке.

Автор: Константин Алексеев

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марцел Личка
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
83′
Динамо
Даниил Фомин
(Ярослав Гладышев)
77′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохеби
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
90′
3
Умар Сако
10
Кирилл Щетинин
82′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
82′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
73′
69
Егор Голенков
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
64′
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
23′
14
Эль Мехди Маухуб
65′
24
Луис Чавес
64′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
65′
10
Бителло
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
10
Фолы
16
7
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь