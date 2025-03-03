Тюкавин пропустит полгода — у «Динамо» две альтернативы. Но есть еще одна плохая новость для Лички

Альтернатива тем более не виделась необходимой с учетом того, каким Константин был «железным». С момента дебюта в 2020-м году он пропустил только один (!) тур РПЛ — из-за ангины. В остальном за четыре с лишним года всегда был в заявке. Постоянно прибавлял и летом вполне мог оказаться в каком-нибудь зарубежном солидном клубе. Теперь все отменяется — время лечиться и восстанавливаться.