«Покинул “Ростов” не из-за возможного возвращения России на международные турниры». Карпин — о Дзюбе, Сантосе и будущем

«Мы надеемся, что Замбия к нам приедет и мы с Замбией сыграем. Есть еще один соперник, который, возможно, тоже появится. Все очень ситуативно, все меняется в последний момент, поэтому пока готовимся к Замбии. Анализируем соперника для понимания, как мы можем строить игру против этой команды, — в последнее время мы в принципе так и делаем. Да, к сожалению, сейчас у нас игры не влияют на какое-то соревнование, но идут в зачет рейтинга ФИФА, поэтому они тоже важные. В них больше отталкиваемся от себя и делаем те вещи, которые мы хотим видеть вне зависимости от оппонента. Можем себе это позволить пока».