«Покинул “Ростов” не из-за возможного возвращения России на международные турниры». Карпин — о Дзюбе, Сантосе и будущем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал первое большое интервью после того, как покинул «Ростов», — последние три года он совмещал работу в клубе и национальной команде. В программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» он рассказал о возвращении сборной на международные турниры, рекорде Артема Дзюбы и слухах о назначении в «Динамо».
Об уходе из клуба
«Решение было проговорено с руководителями “Ростова” еще в декабре. Мне нужно было сосредоточиться на сборной. К счастью, руководство клуба пошло навстречу. Мне после трех лет совмещения нужна была пауза, уровень стресса был за 90%. Это (принятие решения. — Прим. “СЭ”) больше не про январь-февраль, а про ноябрь-декабрь. Мне не хватило месяца, чтобы зарядить батарейки. В начале января была договоренность уже. Об этом знали президент “Ростова”, я и Джонатан Альба, который стал главным тренером после моего ухода».
О возвращении России на международный уровень
«Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, но, как мы все понимаем… Это не точно, так скажем. Поэтому не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Да, наверное, чуть ближе возвращение российского футбола в мир, но [ушел из клуба] точно не из-за этого».
О разнице работы в клубе и сборной
«Хочу дожить до этого момента, когда мне захочется чего-то большего, а не только работы в сборной. Она менее интенсивная на протяжении всего года, но она интенсивна в определенные месяцы. Сейчас в марте, в июне, в сентябре, в октябре, в ноябре. Плюс еще есть каждодневные обязанности. Да, они не на поле, не со свистком — у телевизора, у монитора, у компьютера. Ее надо проводить: посещать футбольные матчи, смотреть за кандидатами. Поэтому работа присутствует. Она не такая интенсивная — не каждое утро и не каждый день надо выходить на поле, это правда».
О будущем «Ростова»
«Тот курс, который был задан в течение последнего времени, будет продолжаться. У Джонатана проблем с подготовкой к матчам нет абсолютно никаких. Он в течение семи лет помогал, анализировал, разбирал тактически и команду соперника, и нашу. Так что с этой точки зрения в подготовке к играм проблем быть не должно. Провести предсезонку, думаю, намного сложнее, чем готовиться к одному конкретному матчу. В последнее время он обращал внимание на те вещи, о которых, будучи аналитиком, даже не задумывался. В течение 45 дней он готовился стать главным тренером».
Об уходе из «Ростова» из-за возможной смены руководства
«Вот эта версия не имеет ни одного процента вероятности. Абсолютно не связанные истории. То есть я про это даже и не знал, не подозревал, пока они где-то там не всплыли. Поэтому вот эта версия точно не рабочая».
О составе сборной России
«Будут футболисты, никогда не вызывавшиеся в сборную. В расширенном списке как минимум. Есть футболисты, с которыми, наверное, даже любители футбола не очень знакомы, но для этого и есть расширенная заявка и товарищеские матчи. Пока можно экспериментировать и знакомиться с новыми молодыми футболистами и не совсем молодыми, используем это время с пользой.
Дуглас Сантос? У него есть русский паспорт, он кандидат в сборную России, естественно».
О подготовке к матчу с Замбией
«Мы надеемся, что Замбия к нам приедет и мы с Замбией сыграем. Есть еще один соперник, который, возможно, тоже появится. Все очень ситуативно, все меняется в последний момент, поэтому пока готовимся к Замбии. Анализируем соперника для понимания, как мы можем строить игру против этой команды, — в последнее время мы в принципе так и делаем. Да, к сожалению, сейчас у нас игры не влияют на какое-то соревнование, но идут в зачет рейтинга ФИФА, поэтому они тоже важные. В них больше отталкиваемся от себя и делаем те вещи, которые мы хотим видеть вне зависимости от оппонента. Можем себе это позволить пока».
Зачем смотреть «Факел» — «Химки»
«Первый тур оставил приятное впечатление — прежде всего с точки зрения физической готовности и интенсивности. Вялых матчей не было. Понятно, что где-то надо было делать поправку на качество поля. Если смотреть матч “Зенит” — “Спартак” или “Спартак” — “Краснодар”, там будет в лучшем случае шесть футболистов с российским паспортом. Более интересно — это как раз матчи таких команд, как “Факел” и “Химки”. Так скажем, необработанная земля, где много футболистов с российским гражданством».
О российских игроках в иностранных лигах
«Я думаю, что есть футболисты, которые могли бы конкурировать в любой из лиг. Захарян вот уехал, но еще не стал игроком основного состава. Да, мешают травмы: вроде вышел, забил, здорово сыграл первый тайм, получил опять повреждение. Адаптация нужна и организму тоже — не только голове. Нагрузки, интенсивность, она в европейских чемпионатах отличается от наших, к сожалению или к счастью, не знаю. Однако считаю, есть плеяда игроков, которая смогла бы конкурировать в Европе.
У меня будут выезды в апреле, в мае. Надо навестить Головина, Захаряна, Антона Миранчука, к Алексею навряд ли долечу. Хотелось бы пообщаться с тренерами их команд, с медицинским штабом. Получить более полную информацию и представление о каждом из наших легионеров».
О «Динамо»
«По поводу слухов — они на протяжении всей карьеры преследуют. Что будучи игроком, что будучи тренером: то я в “Спартаке”, то в “Динамо”, то в “Локомотиве”, то еще где-то. Здесь нечего комментировать. Ничего под этим нет, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул, и понеслось».
О возвращении Дзюбы в сборную
«Насколько это возможно? Я просто не знаю, как это оценить. Могу сказать, возможно. Реально? Ну, наверное, не очень. Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых — условного Кокшарова вызвать интереснее, чем людей, которых мы и так знаем. Побьет рекорд Дзюба — ну все поздравим его, и поехали дальше».
Автор: Артемий Кутейников