Источник: Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы

По информации источника, Сперцян скорее всего не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта. Вернуться в строй он сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.
У Сперцяна диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Из-за повреждения хавбек покинул поле на 71 минуте.
В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.