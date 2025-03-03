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Источник: Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы, сообщает Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Сперцян скорее всего не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта. Вернуться в строй он сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.

У Сперцяна диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Из-за повреждения хавбек покинул поле на 71 минуте.

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Игорь Осинькин
Голы
Краснодар
Виктор Са
(Жоау Батчи)
48′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Иван Сергеев)
41′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
89′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
72′
53
Александр Черников
11
Жоау Батчи
87′
8
Данила Козлов
88
Никита Кривцов
87′
19
Федор Смолов
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
95
Илья Гапонов
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
81′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
90′
21
Дмитрий Иванисеня
9
Антон Зиньковский
81′
73
Владислав Шитов
19
Иван Олейников
90′
7
Дмитрий Цыпченко
28
Игорь Дмитриев
72′
11
Роман Ежов
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Армения
Премьер-лига: таблица и календарь