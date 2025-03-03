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Бубнов рассказал, куда он пропал: «Ходили слухи, что я сошел с ума. Некоторые считали, что я умер»

Легендарный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, куда он пропал, почему долгое время не появлялся на экранах.

Источник: Кадр из трансляции

— Мы вас не видели давно. Где вы все это время были?

— До меня доходили слухи, я читал, что я и с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что выходит под моим именем, это не Бубнов говорит, это за него говорят. Другое дело, что иногда я старался корректно говорить. Но это с возрастом я сейчас стараюсь. Хотя могу сказать и как раньше говорил.

Дело в том, что у меня были серьезные проблемы с ногами. Могло так получиться, что мне оба коленных сустава пришлось бы менять. Иначе бы я попал в инвалидную коляску. Я уже лежал в ЦИТО, мне должны были делать эти операции. Но кардиологи не дали добро. А потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь, ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операции».

И я стал ходить, меньше нагрузки стал давать, плавать. И все, все вернулось на круги своя. Сейчас я себя чувствую прекрасно. Могу поехать куда угодно, в студии. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу.

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