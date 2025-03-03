Бубнов рассказал, куда он пропал: «Ходили слухи, что я сошел с ума. Некоторые считали, что я умер»

— До меня доходили слухи, я читал, что я и с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что выходит под моим именем, это не Бубнов говорит, это за него говорят. Другое дело, что иногда я старался корректно говорить. Но это с возрастом я сейчас стараюсь. Хотя могу сказать и как раньше говорил.