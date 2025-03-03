Гилерме будет работать с молодыми вратарями «Локомотива»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола железнодорожников, сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Гилерме присоединился к департаменту развития молодежного футбола «Локомотива» и будет работать с молодыми голкиперами команд академии и «молодежки».
Гилерме 39 лет. Футболист перешел в «Локомотив» в июле 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе», а за основную команду «красно-зеленых» дебютировал в июле 2009 года. С тех пор он провел за железнодорожников 387 матчей, что является третьим показателем в истории клуба. С «Локомотивом» Гилерме становился чемпионом России, брал Суперкубок страны и четыре раза завоевывал Кубок России. В июле 2024 года «Локомотив» объявил об уходе вратаря.
За сборную России Гилерме провел 19 матчей, паспорт гражданина РФ он получил в 2015 году.