Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гилерме будет работать с молодыми вратарями «Локомотива»

Экс-вратарь «Локомотива» Гилерме стал координатором по молодежному футболу.

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола железнодорожников, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Гилерме присоединился к департаменту развития молодежного футбола «Локомотива» и будет работать с молодыми голкиперами команд академии и «молодежки».

Гилерме 39 лет. Футболист перешел в «Локомотив» в июле 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе», а за основную команду «красно-зеленых» дебютировал в июле 2009 года. С тех пор он провел за железнодорожников 387 матчей, что является третьим показателем в истории клуба. С «Локомотивом» Гилерме становился чемпионом России, брал Суперкубок страны и четыре раза завоевывал Кубок России. В июле 2024 года «Локомотив» объявил об уходе вратаря.

За сборную России Гилерме провел 19 матчей, паспорт гражданина РФ он получил в 2015 году.

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь