Гилерме будет работать с молодыми вратарями «Локомотива»

Гилерме 39 лет. Футболист перешел в «Локомотив» в июле 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе», а за основную команду «красно-зеленых» дебютировал в июле 2009 года. С тех пор он провел за железнодорожников 387 матчей, что является третьим показателем в истории клуба. С «Локомотивом» Гилерме становился чемпионом России, брал Суперкубок страны и четыре раза завоевывал Кубок России. В июле 2024 года «Локомотив» объявил об уходе вратаря.