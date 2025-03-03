Возвращение года: Бубнов снова в эфире! Где он пропадал столько лет?

«Регулярно встречаю людей, которые с теплотой вспоминают эфиры Александра Бубнова на “Радио Спорт”. Их фрагменты до сих пор собирают сотни тысяч просмотров — хотя это было больше десяти лет назад. Александр Викторович — живая легенда футбольной аналитики. Всегда с удовольствием вспоминаю наше сотрудничество. Это особенные для меня времена. Счастлив, что тот формат так зашел аудитории.



С этого сезона Александр Бубнов — резидент “Коммент. Шоу”. С нетерпением жду нашу работу на новой площадке. Бубнов по-прежнему полон энтузиазма и вовлеченности. Александр Викторович смотрит все восемь матчей каждого тура и, как и прежде, детально анализирует. Надеюсь, эфиры с Бубновым в “КШ” вас не разочаруют!» — написал в Telegram-канале Нобель Арустамян.