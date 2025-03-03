Возвращение года: Бубнов снова в эфире! Где он пропадал столько лет?

В последнем эфире «Коммент. Шоу» случилось возвращение знакового для российского спортивного телевидения человека — экс-защитника «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александра Бубнова. Теперь он будет регулярно появляться в программе. Также Бубнов рассказал, где был последние годы.
О пропаже Бубнова были разные теории
Александр Викторович — один из ярчайших футбольных экспертов начала и середины 2010-х. Он прославился резкой и эмоциональной критикой, но после чемпионата мира 2018 года постепенно стал исчезать из медиа — на постоянной основе остались лишь текстовые разборы Бубнова на сайте Sportbox.ru. В кадре Александр не появлялся очень давно.
Из-за его отсутствия появились разные теории о состоянии Александр Викторовича. Многие говорили, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Диагнозы назывались самые разные. Журналист Нобель Арустамян, работавший с ним на «Радио Спорт», говорил, что реальная информация о состоянии Бубнова известна лишь ограниченному кругу людей.
«К сожалению, Саша — нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Вот написал с одним товарищем книжку. Презентации, тираж нарасхват, деньги сделали большие… Недавно кое-что случилось. Набираю одному его товарищу, тот вздыхает: “У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез”. Мне все ясно стало», — рассказывал «СЭ» бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Бубнов сам все объяснил
В эфире «Коммент. Шоу» Бубнов сам рассказал, почему так долго отсутствовал в медиаполе. У него действительно были проблемы со здоровьем, но с психикой оказалось все в порядке — проблемы были физического плана. К счастью, сейчас, по словам Александра Викторовича, с ним все в порядке.
— До меня доходили слухи, я читал, что я и с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что выходит под моим именем, это не Бубнов говорит, это за него говорят. Другое дело, что иногда я старался корректно говорить. Но это с возрастом я сейчас стараюсь. Хотя могу сказать и как раньше говорил.
Дело в том, что у меня были серьезные проблемы с ногами. Могло так получиться, что мне оба коленных сустава пришлось бы менять. Иначе бы я попал в инвалидную коляску. Я уже лежал в ЦИТО, мне должны были делать эти операции. Но кардиологи не дали добро. А потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь, ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операции».
И я стал ходить, меньше нагрузки стал давать, плавать. И все вернулось на круги своя. Сейчас чувствую себя прекрасно. Могу поехать куда угодно, в студии. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу, — рассказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».
Теперь он постоянный резидент «Коммент. Шоу»
Появление Бубнова в эфире канала — не единичное. Теперь он постоянно будет появляться в кадре в качестве резидента программы. Ради этого он даже ушел со Sportbox.ru, где работал последние годы. Новые коллеги тепло поприветствовали Александра Викторовича.
«Регулярно встречаю людей, которые с теплотой вспоминают эфиры Александра Бубнова на “Радио Спорт”. Их фрагменты до сих пор собирают сотни тысяч просмотров — хотя это было больше десяти лет назад. Александр Викторович — живая легенда футбольной аналитики. Всегда с удовольствием вспоминаю наше сотрудничество. Это особенные для меня времена. Счастлив, что тот формат так зашел аудитории.
С этого сезона Александр Бубнов — резидент “Коммент. Шоу”. С нетерпением жду нашу работу на новой площадке. Бубнов по-прежнему полон энтузиазма и вовлеченности. Александр Викторович смотрит все восемь матчей каждого тура и, как и прежде, детально анализирует. Надеюсь, эфиры с Бубновым в “КШ” вас не разочаруют!» — написал в Telegram-канале Нобель Арустамян.
Вместе с Бубновым в эфире «Коммент. Шоу» появились комментаторы Денис Казанский и Константин Генич, а также экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин. В октябре Александр Викторович отметит 70-летний юбилей.
Автор: Артемий Кутейников