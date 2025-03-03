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Радимов — о травме Тюкавина: шансы «Динамо» на чемпионство полетели к нулю

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что из-за травмы «крестов» нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина шансы бело-голубых на чемпионство равны нулю.

Источник: Чемпионат.com

«Знаете, как акции на рынке падают? Вот акции “Динамо” полетели вниз. Сейчас шансы [на чемпионство] полетели к нулю. Просто эта травма лишила шанса “Динамо”. У меня вопрос к Личке. Почему между “Динамо” и “Ростовом” такая разница в физической готовности? Просто космическая разница. Чудо, что они забрали одно очко в этой встрече.

Я считаю, что Личка провалил подготовку. Команда просто не готова ко второй части сезона. Если в прошлом году ты остановился в шаге от чемпионства, то какую задачу надо ставить теперь? Но после того, что я увидел, даже о тройке нельзя мечтать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марцел Личка
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
83′
Динамо
Даниил Фомин
(Ярослав Гладышев)
77′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохеби
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
90′
3
Умар Сако
10
Кирилл Щетинин
82′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
82′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
73′
69
Егор Голенков
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
64′
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
23′
14
Эль Мехди Маухуб
65′
24
Луис Чавес
64′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
65′
10
Бителло
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
10
Фолы
16
7
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь