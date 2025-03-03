Радимов — о травме Тюкавина: шансы «Динамо» на чемпионство полетели к нулю

«Знаете, как акции на рынке падают? Вот акции “Динамо” полетели вниз. Сейчас шансы [на чемпионство] полетели к нулю. Просто эта травма лишила шанса “Динамо”. У меня вопрос к Личке. Почему между “Динамо” и “Ростовом” такая разница в физической готовности? Просто космическая разница. Чудо, что они забрали одно очко в этой встрече.



Я считаю, что Личка провалил подготовку. Команда просто не готова ко второй части сезона. Если в прошлом году ты остановился в шаге от чемпионства, то какую задачу надо ставить теперь? Но после того, что я увидел, даже о тройке нельзя мечтать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».