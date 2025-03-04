Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» обошел «Краснодар» и стал главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу по итогам 19-го тура, согласно новому пересчету данных от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
«Спартак» в воскресенье, 2 марта, одержал седьмую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), переиграв дома «Оренбург» со счетом 2:0. Другие лидеры таблицы в туре очки потеряли: «Зенит» сыграл дома вничью с ЦСКА (0:0), «Краснодар» завершил вничью домашний матч с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), московский «Локомотив» ушел от поражения в игре с махачкалинским «Динамо» (1:1), а московское «Динамо» на выезде разошлось миром с «Ростовом» (1:1).
По данным Opta, шансы «Спартака» на титул теперь равняются 27,9%, по сравнению с данными на момент ухода на зимний перерыв они увеличились на 12,4%. «Зенит» остается главным фаворитом, его шансы на успех оцениваются в 37,8%, петербургский клуб при этом потерял 2,4 пункта.
«Краснодар», ушедший на зимний перерыв РПЛ лидером, теперь опустился на третью строчку, шансы команды уменьшились с 35 до 26,3%. Также, по мнению суперкомпьютера Opta, шансы на чемпионство еще остаются только у московских «Локомотива» (4,5%), «Динамо» (2,9%, увеличились на 0,4 пункта) и ЦСКА (0,6%, увеличились на 0,3 пункта).
По итогам 19-го тура «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» делят лидерство в таблице, набрав по 40 очков. Далее идут «Динамо» и «Локомотив» (по 36 очков), а ЦСКА занимает шестую строчку (32 очка).