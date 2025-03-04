Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

По данным Opta, шансы «Спартака» на титул теперь равняются 27,9%, по сравнению с данными на момент ухода на зимний перерыв они увеличились на 12,4%. «Зенит» остается главным фаворитом, его шансы на успех оцениваются в 37,8%, петербургский клуб при этом потерял 2,4 пункта.