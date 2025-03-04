«Я эти деньги не выпрашивал». Агапов — о зарплате € 300 тыс. в ЦСКА

— У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня — отношения с людьми. У меня рано появились ребёнок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда‑то прогуливал деньги или что они били мне в голову, — приводит слова Агапова Sport24.