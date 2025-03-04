ЦСКА опубликовал предварительный состав на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Московский ПФК ЦСКА опубликовал в своём официальном телеграм-канале предварительный состав на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».