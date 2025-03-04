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Радимов — о падениях Соболева: «Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о падениях в штрафной площади ЦСКА нападающего петербургского клуба Александра Соболева в прошедшем матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но не заработал пенальти.

«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче — подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь.

Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он, как пингвин, упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Зенит
ЦСКА