Радимов — о падениях Соболева: «Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь»

«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче — подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь.



Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он, как пингвин, упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».