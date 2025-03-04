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Семин — о Мостовом: «Зидан тоже никогда не работал, а потом принял “Реал” и выигрывал»

Прославленный российский тренер Юрий Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым высказался по поводу тренерских перспектив бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

Источник: Sport24

«Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером. Другое дело — в какой лиге? Думаю, руководители клубов в Первой лиги должны были его пригласить для работы в своих командах. Мостовой — человек, который знает футбол. А видят ли его руководители команд РПЛ у себя — вопрос к ним.

Отсутствие тренерского опыта? Он же из футбола никуда не уходил, он все время тут, поэтому опыт точно есть. Мостовой знает футбол, так что отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зидан тоже никогда не работал, а потом принял “Реал” Мадрид и выигрывал. Но до этого он тоже мало работал, так что это спорный момент», — сказал Семин.