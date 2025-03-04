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РПЛ поздравила Аршавина с получением тренерской лицензии УЕФА

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги поздравила бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина с получением тренерской лицензии УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

Ранее экс-нападающий опубликовал фотографии диплома в своём аккаунте в социальной сети.

«Раз уж зашла речь о зенитовских легендах (в предыдущей публикации РПЛ поздравила экс-вратаря “Зенита” Вячеслава Малафеева с 46-летием. — Прим. “Чемпионата”), то наши поздравления летят и Андрею Аршавину, который получил получил тренерскую лицензию УЕФА категории А», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

За свою профессиональную карьеру экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.