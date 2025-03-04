Три клуба обратились в ЭСК РФС по итогам матчей 19-го тура РПЛ

«Рубин» хочет, чтобы разобрали эпизод с фолом на нападающем Мирлинде Даку в матче с «Ахматом» (1:2), который произошёл на 90-й минуте. «Факел» попросил проанализировать момент на 55-й минуте встречи с «Химками» (1:0), когда, по версии воронежского клуба, соперник мог сыграть рукой.