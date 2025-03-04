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Три клуба обратились в ЭСК РФС по итогам матчей 19-го тура РПЛ

«Рубин», московское «Динамо» и «Факел» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам матчей 19-го тура РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в службе коммуникаций РФС.

Бело-голубые обратились по поводу эпизода с травмой нападающего Константина Тюкавина после контакта с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. По мнению «Динамо», в данном моменте судьи ошибочно не зафиксировали фол.

«Рубин» хочет, чтобы разобрали эпизод с фолом на нападающем Мирлинде Даку в матче с «Ахматом» (1:2), который произошёл на 90-й минуте. «Факел» попросил проанализировать момент на 55-й минуте встречи с «Химками» (1:0), когда, по версии воронежского клуба, соперник мог сыграть рукой.