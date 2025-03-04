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Олейников: цель «Крыльев Советов» — попадание в топ-8 РПЛ по итогам сезона

Футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о целях клуба в Российской Премьер-Лиге на текущий сезон.

Источник: Чемпионат.com

«Цель команды — попадание в топ-8 по итогам сезона. У нас хороший состав, подбор футболистов. В команде есть такая цель, будем к ней идти», — приводит слова Олейникова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Самарский клуб в текущем сезоне в чемпионате одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Олейникову 26 лет, за «Крылья Советов» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Крылья Советов