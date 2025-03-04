Полузащитник «Рубина» Чумич: на самом деле уровень российского футбола впечатляет

Здесь интересный чемпионат, и мы видим, сколько команд в этом году борется за первое место. Практически в каждом клубе есть отличные игроки, будь это «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или любая другая команда. На поле всегда много борьбы, мало пространства, всегда чувствуешь игрока за спиной. РПЛ — один из самых сложных чемпионатов среди тех, в которых я играл, — приводит слова Чумича «Татар-информ».