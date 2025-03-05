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Бабаев — о Зделаре: Его слова не на пустом месте, «Зенит» — многократный чемпион последних лет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника армейцев Саши Зделара.

Источник: ФК "Зенит"

Игрок заявил, что уважает ЦСКА, но считает «Зенит» лучшей командой России.

«У меня никакой реакции это не вызвало. Давайте не будем лицемерами, человек перешел на новое место работы. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда по ряду причин меняет место работы, место жительства. И это нормально, что человек в достаточно корректной форме по отношению к предыдущему клубу говорит о том, что теперь он защищает цвета другой команды и будет прикладывать все усилия, чтобы принести пользу уже новому клубу.

Давайте будем объективны, эти слова не на пустом месте, “Зенит” — многократный чемпион последних лет. Я не вижу здесь повода обвинить в чем-то Сашу. Он с честью отдавал всего себя, когда носил красно-синюю форму, поэтому у меня нет никаких негативных эмоций», — сказал Бабаев «СЭ».

Серб выступал за ЦСКА с июля 2022 года. 29-летний защитник перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Автор: Дарик Агаларов

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