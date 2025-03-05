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Галактионов: к игрокам были разные предложения, но успех, что мы сохранили костяк команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о том, как прошло зимнее трансферное окно для клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Железнодорожники» не подписали ни одного игрока.

«Надо разделять трансферную историю на две составляющую: к нашим игрокам были разные предложения — один из главных успехов, что мы сохранили костяк команды. Нам нужно сыграться и заматереть. И в этих сочетаниях добиваться результата.

Любому тренеру хочется усиления. Позиции неправильно называть. К нам приезжал Сергей Рыжиков. Он сказал такую фразу: “Вам удачи. За вас болеет вся Россия”. Мы хотим двигаться вперёд.

Наш сотрудник Артём подбрасывает мне всякие новости, что я просмотрел 25 нападающих, 27 зарубил. Селекционны отдел просматривал футболистов. У нас нет таких возможностей и, наверное, нет качеств у тех футболистов, которых мы смотрели«, — передаёт слова Галактионова корреспондент “Чемпионата” Илья Никульников.