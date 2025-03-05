Главный тренер «Локо» Галактионов: мы нацелены на борьбу за чемпионство

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.