Галактионов: были запросы по некоторым игрокам, но далеко они не зашли

«По некоторым игрокам были запросы. Но дальше они куда-то далеко не зашли.



Нам бы не хотелось отпускать своих лидеров в другие российские команды. Если будет оверпрайс, надо разговаривать. Но надо развивать российский костяк», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.