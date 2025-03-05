Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галактионов: были запросы по некоторым игрокам, но далеко они не зашли

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался объяснил, почему железнодорожники не смогли подписать новый футболистов в минувшее зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

«По некоторым игрокам были запросы. Но дальше они куда-то далеко не зашли.

Нам бы не хотелось отпускать своих лидеров в другие российские команды. Если будет оверпрайс, надо разговаривать. Но надо развивать российский костяк», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.