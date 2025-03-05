Главный тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Встреча состоится 7 марта.
«Очень многое поменялось с прошедшего очного матча. Сейчас у “Ахмата” другая стилистика. Тот матч нужно забыть. Он в спортивном плане по-хорошему разъярен. Нам предстоит очень сложный матч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.