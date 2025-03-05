«Не болею за “Зенит”: не нравится, что в нем одни бразильцы». Денисов громит родной клуб и детский футбол в России

«Когда я приехал в академию “Зенита” и сказал: дайте мне попробовать полгода со своими идеями. Если вы увидите, что у меня не получается, что я трепло, я просто уйду. Мне ответили, как минимум, что я идиот. Ну, не так, но дали понять. Старший тренер сказал: “Игорь, ты должен будешь нам подчиняться”. Ответил: “Я что, собака, чтобы подчиняться?”.



Я сказал: я пришел к вам не деньги зарабатывать. Можете мне вообще не платить. Я пришел в мой дом со своими идеями. Дайте мне один год — никуда не буду залезать, вашу систему портить. Мне плевать. Говорил: я разобьюсь в лепешку, буду здесь жить. В 2009 году надо три раза двойные тренировки делать. Мне говорят, что они не выдержат. Они вот так и заходят к Семаку. Я сказал ему: выступи, расскажи, что молодые игроки не готовы.



Представим, я пришел главным тренером “Зенита”, и Медведев говорит: “Зенит” должен стать чемпионом, и точка». Я беру пять лучших выпускников академии, везу на сборы, ставлю в интенсивность, а они не выдерживают. Вопрос? Ждать я их не буду. Кто в этом виноват? Академия говорит, что выпустила чемпионов ЮФЛ, чемпионов России. Да насрать. Я в камеру говорю: насрать на чемпионат России и ЮФЛ! Вы должны машины выпускать в 18−19 лет. А у нас в 18 лет игрок считается молодым, маленьким. При такой инфраструктуре, которая есть в академии, ты просто обязан выпускать готовых футболистов, которых не надо учить. Ответьте мне, дураку тупому, одного человека за 5−10 лет можно подготовить? Вы хотите сказать, что за последние 10 лет все идиоты?".