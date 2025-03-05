«Не болею за “Зенит”: не нравится, что в нем одни бразильцы». Денисов громит родной клуб и детский футбол в России

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов дал большое интервью журналисту Виктору Кравченко. На его YouTube-канале бывший футболист около часа отвечал на вопросы о «Зените», детском футболе и других темах. Многие реплики Игоря получились традиционно жесткими.
Об иностранцах в «Зените»
«Очень плохо, что в “Зените” практически не выступает ни один воспитанник. Я всегда говорил, что в “Зените” должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за “Зенит”. Мне он не нравится, не понимаю, на хрена нам бразильцы? Не нравится, что в моем городе, в котором я родился, играют одни иностранцы».
Об академии «Зенита»
«В академии “Зенита”, в моей академии, пять лет назад висели Халк с Дзюбой. А не я и не другие выпускники — не Аршавин, Быстров или Слава Малафеев, а Дзюба с Халком. Вы вообще вдумайтесь. Артем — топ, вопросов нет. Но при чем здесь Дзюба и при чем здесь Халк? Топ-игрок, жму руку, молодец — пушечным ударом привел “Зенит” к одному чемпионству.
Я вообще это объяснить не могу. Это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили: “Где ты там хочешь висеть?” — я говорю: “Меня вообще не вешайте в этой вашей академии!” Вы вообще вдумайтесь! А потом говорите: “Почему, как?” Да вот такие вещи!».
Об угрозах в детском футболе
«Здесь грязи больше, чем в большом футболе: там лично меня никто криминальными авторитетами не запугивал. Мне звонит папа одного игрока, который у меня сидел на замене. По мне, слабый ребенок. Я всегда откровенно такое говорю, в глаза.
Звонит сначала его мама и говорит: “Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?” Я говорю: “Разберусь с вашим сыном один на один, и он все знает”. “Ты нам развалил команду, ты привез каких-то там”, тому подобное, там столько слов мне. Отвечаю: “Женщина, давайте мы не будем лезть в мою работу. Это мой выбор, я отвечаю за результат”. Повесил трубку, пришел к мальчику, говорю: “С сегодняшнего дня ты отстранен. Вот, потому что позвонила твоя мама, наговорила мне, мягко скажем, некрасивых слов”.
Прошло три недели, звонит папа. Говорит: «Ты при всей команде обозвал мою жену плешивой и психичкой». Я говорю: «Что?» — «Если ты не извинишься перед ней, к тебе приедет Шарко Молодой, есть такой криминальный авторитет. И тебе конец». Прямо так говорит. Отвечаю: «Как я могу перед детьми назвать вашу жену плешивой? Представляете, плешивая истеричка. Я такого слова-то не знаю, что такое плешивая».
Они начали разбираться. Потом папа берет телефон и говорит: «Давайте закончим этот балаган». Они все выдумали из-за обиды, что сына посадили на замену. Вот такое в детском футболе сплошь и рядом".
О зарплатах детских тренеров
«Детский тренер должен зарабатывать большие деньги, прям большие. Люди, которые работают с детьми от 6 до 10 лет, — это самые важные специалисты в футболе. Именно они закладывают базу, для этого необходимы определенные люди, способные это сделать. Это очень сложно. Но им платят копейки. Детский тренер должен зарабатывать полмиллиона в месяц».
О том, что в России не любят футбол
«Самые талантливые футболисты рождены в маленьких городах? Надо как минимум отблагодарить детских специалистов, которые выращивали этих ребят, нашли, тренировали. Именно в этих городах нужно делать больше инфраструктуры, чтобы появлялось больше таких игроков. Почему этого не понимают? Да понимают все это. Мне кажется, что кто-то наверху, я уверен в этом, ненавидит футбол, потому что, если приказ отдадут, будут делать».
О попытке работать в академии «Зенита»
«Когда я приехал в академию “Зенита” и сказал: дайте мне попробовать полгода со своими идеями. Если вы увидите, что у меня не получается, что я трепло, я просто уйду. Мне ответили, как минимум, что я идиот. Ну, не так, но дали понять. Старший тренер сказал: “Игорь, ты должен будешь нам подчиняться”. Ответил: “Я что, собака, чтобы подчиняться?”.
Я сказал: я пришел к вам не деньги зарабатывать. Можете мне вообще не платить. Я пришел в мой дом со своими идеями. Дайте мне один год — никуда не буду залезать, вашу систему портить. Мне плевать. Говорил: я разобьюсь в лепешку, буду здесь жить. В 2009 году надо три раза двойные тренировки делать. Мне говорят, что они не выдержат. Они вот так и заходят к Семаку. Я сказал ему: выступи, расскажи, что молодые игроки не готовы.
Представим, я пришел главным тренером “Зенита”, и Медведев говорит: “Зенит” должен стать чемпионом, и точка». Я беру пять лучших выпускников академии, везу на сборы, ставлю в интенсивность, а они не выдерживают. Вопрос? Ждать я их не буду. Кто в этом виноват? Академия говорит, что выпустила чемпионов ЮФЛ, чемпионов России. Да насрать. Я в камеру говорю: насрать на чемпионат России и ЮФЛ! Вы должны машины выпускать в 18−19 лет. А у нас в 18 лет игрок считается молодым, маленьким. При такой инфраструктуре, которая есть в академии, ты просто обязан выпускать готовых футболистов, которых не надо учить. Ответьте мне, дураку тупому, одного человека за 5−10 лет можно подготовить? Вы хотите сказать, что за последние 10 лет все идиоты?".
Артемий Кутейников