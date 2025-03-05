Орещук: Дзюба точно не лучший нападающий, в сравнении с Бесчастных это небо и земля

«Дзюба — очень хороший футболист, но точно не лучший. Как можно его сравнивать с Юраном, Колывановым, Кирьяковым? У нас очень много нападающих было. Дзюба и Кержаков — лучшие нападающие страны за последние 20 лет, согласен. Но давайте быть откровенным, в сравнении с Бесчастных это небо и земля. Вышеперечисленные ребята играли за границей и просто не могли забить столько мячей. Если бы Дзюба забил столько в Италии, то, наверное, был бы лучшим футболистом нашей страны. Но в любом случае его рекорд достоин уважения», — приводит слова Орещука Metaratings.