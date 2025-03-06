«Зенит» лишится четверых перед «Спартаком», а Дзюба побьет рекорд? Интриги 20-го тура РПЛ

ЦСКА впервые показал «ромб» широкой публике в матче с «Зенитом». Команда Марко Николича не выиграла, но выдала симпатичную игру. Теперь нужно не только качество футбола, но и результат. В следующем туре ЦСКА принимает дома «Химки». Подмосковный клуб бьётся за выживание, а в первом туре весны обыграл «Факел» (1:0). Захочет ли команда Франка Артиги развить успех? Нет сомнений. Только вот ЦСКА очки нужны не меньше. Ещё есть теоретические шансы побороться за бронзу (отставание от третьего места — восемь очков). Москвичам необходима победная серия. И матч с «Химками» звучит как хорошая возможность начать её.