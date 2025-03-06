В «Спартаке» ответили на вопрос о сравнении с «Зенитом» по подходу к трансферам

Если бы можно было достичь эту задачу каким-то другим способом, формируя команду, например, только из российских футболистов, мы бы, наверное, это делали. Но на данный момент те решения по трансферам, которые приняты, считаем оптимальными для того, чтобы усилить команду, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».