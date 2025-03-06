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«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»

«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс.

Источник: Чемпионат.com

«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками команды оскорбительной кричалки в адрес судей матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Болельщики “Факела” скандировали “Судья — позор российского футбола” и ещё одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей», — сказал «РИА Новости Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между «Факелом» и «Химками» прошёл 2 марта. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Единственный мяч во встрече забил защитник подмосковной команды Эдгардо Фаринья.

Химки
1:0
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Дмитрий Пятибратов
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Антон Заболотный)
15′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
22
Роберт Мехия
91
Антон Заболотный
72
Дани Фернандес
78′
81′
2
Петар Голубович
18
Зелимхан Бакаев
82′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
89′
7
Илья Садыгов
77
Алекс Корредера
82′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
69′
11
Резиуан Мирзов
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
77
Александр Ломовицкий
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
69′
76′
7
Мохамед Браими
10
Ильнур Альшин
76′
19
Белайди Пуси
33
Ираклий Квеквескири
46′
11
Никита Моцпан
64
Андрей Ивлев
67′
17
Николай Гиоргобиани
71
Антон Ковалев
46′
23
Вячеслав Якимов
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
9
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти