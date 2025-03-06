«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»

«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками команды оскорбительной кричалки в адрес судей матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).