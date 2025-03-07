«Краснодар» и «Пари НН» объявили составы на матч РПЛ

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» идет в лидирующей тройке вместе с петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В активе команд по 40 баллов, соперники «быков» свои матчи 20-го тура сыграют позже. Нижегородская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав за 19 матчей 19 очков.