Экс-футболист сборной России признался в разбое и грабежах

«Денег не было — вот в чем вся проблема. Я же помню ситуации, когда чего-то хочется, а на это нужны деньги, а денег нет. Такая жизнь странная пошла, преступность, разгул. Возраст 15−16 лет — самый оптимальный возраст, когда ты из мальчика превращаешься в юношу. Вот эта жизнь в 15−16 лет — если посмотреть по статистике, преступные группировки, которые возникали в то время, — от 15 до 18 лет пацанам было.



Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. Элементарно и грабеж был — ну, а что делать? Всякое было — и по голове кому-то могли засадить, потому что у нас дрались район на район и на цепях, и на палках, и стреляли. Много людей в разборках погибло», — заявил Панов в эфире Okko.