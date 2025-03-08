«Ростов» одержал первую победу после отставки Карпина

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба. В первом матче после ухода Карпина, в 19-м туре, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).