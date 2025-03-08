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«Ростов» одержал первую победу после отставки Карпина

«Ростов» нанес «Оренбургу» восьмое подряд поражение в РПЛ, победив со счетом 2:1.

Источник: ФК "Оренбург"

Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Максим Осипенко (22-я минута) и Николай Комличенко (70). У проигравших отличился Брайан Мансилья (28).

«Оренбург» проиграл восьмой матч подряд в РПЛ.

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба. В первом матче после ухода Карпина, в 19-м туре, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 8 очками остался на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 16 марта примет «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с воронежским «Факелом».

Оренбург
1:2
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 2464 зрителя
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Джонатан Альба
Голы
Оренбург
Брайан Мансилья
(Казымджан Караташ)
28′
Ростов
Максим Осипенко
22′
Николай Комличенко
70′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
4
Данила Хотулев
90+4′
5
Алексей Татаев
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
9
Брайан Мансилья
8
Иван Башич
73′
90
Максим Савельев
87′
12
Андрей Малых
21′
46′
31
Георгий Зотов
20
Дмитрий Рыбчинский
59′
14
Ярослав Михайлов
80
Джимми Марин
15′
46′
18
Александр Коваленко
7
Эмирджан Гюрлюк
59′
10
Саид Сахархизан
66′
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
7
Роналдо
69
Егор Голенков
62
Иван Комаров
84′
3
Умар Сако
27
Николай Комличенко
73′
19
Хорен Байрамян
Статистика
5
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
18
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти