«Ростов» без Карпина все лучше и лучше! Теперь отправили «Оренбург» в Первую лигу

Каким-то удивительным образом этот гол оказался последним в матче. Шансов забить ещё хватало у обеих команд, но «Ростов» явно был ближе к третьему голу, чем «Оренбург» ко второму. На 90-й минуте Сахархизан дважды выносил мяч с линии ворот. Удивительно, что при контратаке последним защитником оказался именно нападающий. В результате «Оренбург» уступил со счётом 1:2, и это уже восьмое поражение подряд. Победа в 1-м туре над «Спартаком» всё ещё остаётся единственной. Похоже, команду уже ничто не спасёт от вылета.