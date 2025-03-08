ЦСКА — «Химки»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.