Вендела удалили в матче РПЛ за средний палец болельщикам

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Вендел получил красную карточку в матче против воронежского «Факела» за показанный в сторону трибун средний палец.
В субботу «Факел» принимал «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Эпизод произошел на 74-й минуте. Отвечающие за систему видеоассистента рефери (VAR) Павел Кукуян и Роман Сафьян увидели жест и рекомендовали главному арбитру Виталию Мешкову удалить бразильца.
Отбывший перед этим дисквалификацию за перебор желтых карточек Вендел пропустит гостевую встречу 21-го тура против московского «Спартака», которая пройдет 16 марта.