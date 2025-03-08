«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест

Бывший арбитр Игорь Федотов сообщил «Чемпионату», что Мешков правильно разобрался в эпизоде: «Игрока “Зенита” задерживали, и неважно, что мяч потом не пошёл к центру поля. Здесь надо смотреть на расположение футболистов: Лусиано Гонду успел бы овладеть мячом и срезать угол, а дальше — выходить один на один с вратарём. Его скорость была выше, чем у последнего футболиста “Факела” в центре поля, который мог бы попытаться повлиять на эпизод. Мешков правильно расценил этот момент — это лишение явной возможности забить гол и красная карточка. VAR вмешиваться тут не должен».