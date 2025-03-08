Булыкин — Венделу: ты чемпион, должен держать себя в руках. Это не поступок умного игрока

«Вендел подставил команду — ненужная красная карточка. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример. Это явно не поступок умного человека и футболиста, тем более впереди важный матч, а ты получаешь ненужную красную карточку. Посмотрим, как будет выглядеть “Зенит” со “Спартаком” без Вендела. Не знаю, что там случилось, но Венделу не нужно было этого делать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.