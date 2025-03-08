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Булыкин — Венделу: ты чемпион, должен держать себя в руках. Это не поступок умного игрока

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил удаление полузащитника «Зенита» Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

«Вендел подставил команду — ненужная красная карточка. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример. Это явно не поступок умного человека и футболиста, тем более впереди важный матч, а ты получаешь ненужную красную карточку. Посмотрим, как будет выглядеть “Зенит” со “Спартаком” без Вендела. Не знаю, что там случилось, но Венделу не нужно было этого делать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.