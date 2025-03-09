«В семье не без урода». Радимов отреагировал на скандальный эпизод игры «Факел» — «Зенит»

«Вендел показал жест, здесь нет смысла отрицать. Просто так человек добропорядочным гражданам, которые сидят на трибуне воронежского стадиона, демонстрировать такое не будет. Но в семье не без урода. Потому что провокации, наверняка, какие‑то были. Ведь за Венделом ничего подобного не водилось прежде… Довести можно любого человека. А поскольку Вендел ответить словом не может, получилось жестом. Его это не красит. Но довести да такого состояния… А ещё Семак такое говорит… Я его никогда таким не видел… Нисколько не защищаю Вендела, но понимаю его. К сожалению, это была провокация», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».