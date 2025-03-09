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«В семье не без урода». Радимов отреагировал на скандальный эпизод игры «Факел» — «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о скандальном инциденте с оскорблениями полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

«Вендел показал жест, здесь нет смысла отрицать. Просто так человек добропорядочным гражданам, которые сидят на трибуне воронежского стадиона, демонстрировать такое не будет. Но в семье не без урода. Потому что провокации, наверняка, какие‑то были. Ведь за Венделом ничего подобного не водилось прежде… Довести можно любого человека. А поскольку Вендел ответить словом не может, получилось жестом. Его это не красит. Но довести да такого состояния… А ещё Семак такое говорит… Я его никогда таким не видел… Нисколько не защищаю Вендела, но понимаю его. К сожалению, это была провокация», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за непристойный жест. Позже выяснилось, что его действия были спровоцированы расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся на поле.