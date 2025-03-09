«Бред какой-то! Зачем этот жест?!» Быстров — об удалении Вендела, Соболеве и шансах «Зенита» со «Спартаком»

— Слушайте, «Факел» вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам. Но одно дело, когда ты играешь на вязком и тяжелом поле, там такая стратегия прокатывает. А другое дело — искусственное, ровное покрытие, на котором техничные исполнители рано или поздно свой класс покажут. Вот в такой ситуации у Воронежа просто нет шансов против «Зенита»! На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен «Факел», это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет — на табло.