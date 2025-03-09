«Бред какой-то! Зачем этот жест?!» Быстров — об удалении Вендела, Соболеве и шансах «Зенита» со «Спартаком»

Не думаю, что Вендела крупно оштрафуют — может обидеться
— Что натворил Вендел? Как можно было так подставиться при счете 2:0?
— Видимо, когда в голове сидит мысль, что летом ты уйдешь из команды, это расхолаживает… Не смог Вендел совладать с собой, не смог. Это бред какой-то! Невозможно было такое себе представить до игры, невозможно…
— Как теперь играть со «Спартаком»?
— Ну как… Выходить и играть. Скамейка есть. Другое дело, Вендел — лидер. Может вести игру. Не знаю… Зато Барриос выйдет с первых минут. Видите, как бывает. Барриос висел на карточках, его оставили вчера в запасе. Боялись потерять колумбийца, а потеряли Вендела. Бред, конечно… Для чего нужен был этот жест?! Просто непонятно, немыслимо…
— Так, может быть, «Зениту» следовало продать Вендела зимой? Не считаете, что бразилец просто показывает: он не горит желанием тут оставаться?
— Что касается Вендела, вполне возможно… Мне сложно судить о его мотивах. А вот руководство клуба поступило верно.
— Почему?
— Вендел — лидер команды. «Зенит» его сохранил, так как борется за чемпионство. Тут все логично.
— Теперь Вендела крупно оштрафуют?
— Не думаю, что крупно. Он может обидеться, тогда будет еще хуже… Но, конечно, какие-то санкции к нему, скорее всего, применят.
Соболев пасовал? Радимов тоже так может
— В целом как вам игра «Зенита»? Можно ли говорить о победе на классе?
— Слушайте, «Факел» вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам. Но одно дело, когда ты играешь на вязком и тяжелом поле, там такая стратегия прокатывает. А другое дело — искусственное, ровное покрытие, на котором техничные исполнители рано или поздно свой класс покажут. Вот в такой ситуации у Воронежа просто нет шансов против «Зенита»! На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен «Факел», это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет — на табло.
— Какое впечатление произвел на вас Луис Энрике?
— Видно, что качественный футболист. Но он включался вчера процентов на 50. Понимал, что впереди важнейший матч против «Спартака». Экономил силы. Мне показалось, что почти все футболисты «Зенита» действовали с приличным запасом.
— Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.
— Вы о чем? Какие передачи?
— Почти голевые — на Горшкова и Мимовича.
— Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать… Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.
— Думаете?
— Да я не думаю, а просто в этом уверен.
— Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?
— Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.
— Так зачем взяли?
— Российский паспорт.
— Так кто же теперь фаворит в матче «Спартак» — «Зенит»?
— 50 на 50. Две сильные команды, которые борются за золото. На стороне «Спартака» — свой стадион и болельщики, на стороне «Зенита» — чемпионский опыт.
Виталий Айрапетов