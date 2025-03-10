Дзюба установил рекорд, «Спартак» прервал победную серию. Завершился 20-й тур РПЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программа 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье двумя матчами. Нападающий Артем Дзюба забил победный мяч за тольяттинский «Акрон» в матче с самарскими «Крыльями Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а московский «Спартак» прервал серию из семи побед в чемпионате России, проиграв казанскому «Рубину».
В первом матче дня «Акрон» в гостях обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0. Перед игрой на счету Дзюбы было 233 гола за карьеру, среди российских футболистов нападающий делил первое место по этому показателю с Александром Кержаковым. Чтобы стать единоличным лидером, много времени не потребовалось — уже на 9-й минуте Дзюба поразил ворота соперника после розыгрыша углового. Дальнейшее развитие событий для многих перестало иметь значение, хотя «Акрон» довел матч до победы. Дзюбу признали лучшим игроком матча.
После матча форвард «Акрона» рассказал журналистам, что не полностью осознал установленное достижение, а также отметил, что для него является честью обогнать Кержакова.
«Чуть не заплакал, сентиментальный стал с возрастом, но “Крылья Советов” быстро встряхнули нас, времени на сантименты не было, — сказал он журналистам. — Наверное, через время смогу осознать этот определений путь. В любом случае взял телефон, там 220 сообщений, понимаешь, что сделал что-то интересное, но самое главное — победа команды сегодня».
«Самый памятный гол в карьере? Давайте вместе соберемся, сядем, поностальгируем, чтобы вспомнить все голы. На данный момент 234-й гол для меня самый приятный, тем более дерби. Когда забивал испанцам (в четвертьфинале чемпионата мира в России — прим. ТАСС), у меня вся жизнь перед глазами перевернулась, я ведь не должен был бить пенальти, должен был бить другой человек, но мне сказали — иди бей. Тогда было страшно», — добавил Дзюба.
Одна из главных звезд российского спорта
Больше всего голов Дзюба забил за петербургский «Зенит» (108). В составе «Спартака» нападающий отличился 38 раз, в «Ростове» — 20, в томской «Томи» — 14, в московском «Локомотиве» — 12, в тульском «Арсенале» — 6, в «Акроне» — 5, в турецком клубе «Адана Демирспор» — 1, в сборной России — 30.
Президент РПЛ Александр Алаев назвал Дзюбу одной из главных звезд российского спорта. «Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта», — сказал Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба РПЛ.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что рекорд Дзюбы не побьют еще долго. «Артем установил серьезный рекорд. Мне кажется, что побьют его нескоро, потому что такого явного бомбардира не видно. Заслуга его в футболе большая, потому что он играл не только в топовых командах, забивал за команды, которые боролись за более низкие места. Но он постоянно играл», — сказал Семин ТАСС.
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал Дзюбу большой личностью. «Артем — большая личность. Могу только сказать ему браво и поздравить его с этим большим достижением», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Дзюбе 36 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 165 голами. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.
«Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Крылья Советов» с 19 очками располагаются на 10-й позиции. В следующем туре «Акрон» 16 марта дома сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» днем ранее в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо». Также «Акрону» 12 марта предстоит провести встречу второго этапа ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России со «Спартаком».
Сердечный приступ от «паненки»
Завершала тур игра в Казани, где «Спартак» уступил «Рубину со счетом 1:2. Ключевым отрезком в матче стали первые 30 минут, которые красно-белые проиграли. Сначала голкипер гостей Александр Максименко спас команду после выхода один на один Богдана Йочича, но затем он уже ничего не смог поделать с ударом Мирлинда Даку, который отличился после ошибки Даниила Денисова. “Есть эпизод, в котором я сыграл не самым лучшим образом, я это признаю”, — констатировал после матча Денисов.
После выпадов «Спартака» «Рубин» на исходе получаса игры удвоил преимущество: Даку головой замкнул подачу Руслана Безрукова.
«Они настоящие бойцы, подходили к игре с хорошим желанием. Но когда ты проигрываешь единоборства, сложно сдвинуть игру к воротам соперника в первые 30 минут. Это подборы, которые нам не удалось забирать. По следующим 60 минутам я могу гордиться своей командой, и если мы продолжим так играть, то порадуемся успеху», — рассказал главный тренер красно-белых Деян Станкович о причинах неудачи москвичей в первые полчаса.
«Спартак» на один гол точно наиграл, вынудив соперника сфолить в своей штрафной. Хотя с решением судьи не согласился главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. «Первым [Илью] Рожкова цеплял за майку [Данил] Пруцев, потом Рожков делал ответное движение. Мое мнение — пенальти не было», — сказал Рахимов.
Эсекьель Барко реализовал пенальти, исполнив «паненку» — прием при ударе с 11-метровой отметки, во время которого бьющий подрезает мяч, и тот по центру летит в ворота, в то время как вратарь прыгает в сторону. Как рассказал Станкович, если бы он видел этот удар, у него бы случился сердечный приступ. Во втором тайме после тройной замены у «Спартака» футболисты «Рубина» пару раз спасли свои ворота от верного гола: Рожков подставил голову под удар Кристофера Мартинса, а Егор Тесленко выбил мяч после добивания Пабло Солари.
В середине второго тайма Даку после свистка схватил мяч и откинул его в сторону, защитник Алексис Дуарте завалил игрока «Рубина» на газон, и арбитр показал обоим по второй желтой карточке. «До этого передо мной Маркиньос взял мяч в руки, потом он его положил. Но он же мяч не отбросил, не убегал с ним. Таких моментов по 10−15 в игре, поэтому такая карточка [Даку] достаточно болезненная», — высказал Рахимов свое мнение об этом эпизоде.
«Спартак» после этого поражения отстает от лидеров чемпионата «Зенита» и «Краснодара» на 3 балла, в активе красно-белых 40 очков. «Рубин» с 29 очками идет на восьмом месте. В следующем туре «Спартак» 16 марта примет «Зенит», «Рубин» в этот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород». Казанцы, как и «Спартак», 12 марта сыграют в кубке страны, соперником «Рубина» станет выступающий в Мелбет — Первой лиге екатеринбургский «Урал».