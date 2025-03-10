Дзюба установил рекорд, «Спартак» прервал победную серию. Завершился 20-й тур РПЛ

Эсекьель Барко реализовал пенальти, исполнив «паненку» — прием при ударе с 11-метровой отметки, во время которого бьющий подрезает мяч, и тот по центру летит в ворота, в то время как вратарь прыгает в сторону. Как рассказал Станкович, если бы он видел этот удар, у него бы случился сердечный приступ. Во втором тайме после тройной замены у «Спартака» футболисты «Рубина» пару раз спасли свои ворота от верного гола: Рожков подставил голову под удар Кристофера Мартинса, а Егор Тесленко выбил мяч после добивания Пабло Солари.