«Факел» выступил с заявлением в защиту Божина после обвинений в расизме

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Воронежский «Факел» опубликовал в Telegram-канале заявление, в котором обвинил СМИ в искусственном раздувании истерии вокруг видео с якобы расистским поведением защитника команды Сергея Божина в матче против петербургского «Зенита» и пообещал защищать футболиста.
В субботу «Зенит» на выезде обыграл «Факел» (2:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте, после того как отвечающие за систему видеоассистента рефери (VAR) арбитры увидели, как бразилец показал неприличный жест в адрес трибун. После игры главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что воронежские болельщики ухали и обзывали футболистов обезьянами, а один из игроков «Факела» изображал макаку. В воскресенье СМИ сообщили, что оскорбительное выражение якобы произнес Божин. Также в интернете распространились кадры, на котором он якобы демонстрирует неприличный жест.
«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути. Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит», — говорится в заявлении воронежского клуба.
«Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд. Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений. Мы все надеемся, что разум все-таки восторжествует и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» — добавили в клубе.