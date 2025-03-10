«Факел» выступил с заявлением в защиту Божина после обвинений в расизме

«Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд. Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений. Мы все надеемся, что разум все-таки восторжествует и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» — добавили в клубе.