Бывший арбитр ФИФА оценил работу судьи в матче РПЛ «Рубин» — «Спартак»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Кирилл Левников не должен был показывать первую желтую карточку защитнику московского «Спартака» Алексису Дуарте в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.
В воскресенье «Спартак» на выезде уступил «Рубину» со счетом 1:2. На 75-й минуте Дуарте и нападающий казанцев Мирлинд Даку получили вторые желтые карточки за неспортивное поведение и были удалены. Дуарте получил первую желтую карточку, сфолив на Даку на 63-й минуте встречи. На 42-й минуте в ворота «Рубина» назначили пенальти за фол Ильи Рожкова на Даниле Пруцеве.
«Нет ни у кого сомнений по поводу назначенного пенальти, очевидный 11-метровый, хорошо, что арбитр сам его поставил без подсказки со стороны системы видеоассистента рефери (VAR), — сказал Николаев. — Что касается удалений, то обоюдные вторые желтые карточки справедливы, вторая половина второго тайма, счет 2:1. Любая затяжка времени не красит футбол, другой вопрос — можно ли было избежать этой истории, но, скорее всего, нет, потому что были эмоции. Непонятно, почему забивший два мяча Даку повел себя таким образом. Естественно, не красит и поведение Дуарте, абсолютно справедливое решение обоим показать желтые карточки».
«Если говорить про судейство Кирилла Левникова в целом, то в любой игре бывают шероховатости. Он здорово отработал матч. Но если говорить об ошибках, то не разобрался, когда показал первую желтую карточку Дуарте. В той ситуации реакция Даку на степень контакта, наверное, сыграла с Кириллом такую злую шутку. Это можно расценивать вообще как не фол, не было со стороны Дуарте какой-то грубости, чтобы наказывать желтой карточкой», — добавил Николаев.