Бывший арбитр ФИФА оценил работу судьи в матче РПЛ «Рубин» — «Спартак»

«Нет ни у кого сомнений по поводу назначенного пенальти, очевидный 11-метровый, хорошо, что арбитр сам его поставил без подсказки со стороны системы видеоассистента рефери (VAR), — сказал Николаев. — Что касается удалений, то обоюдные вторые желтые карточки справедливы, вторая половина второго тайма, счет 2:1. Любая затяжка времени не красит футбол, другой вопрос — можно ли было избежать этой истории, но, скорее всего, нет, потому что были эмоции. Непонятно, почему забивший два мяча Даку повел себя таким образом. Естественно, не красит и поведение Дуарте, абсолютно справедливое решение обоим показать желтые карточки».