Смелов рассказал, когда футболисты «Динамо» поняли, что у Тюкавина серьезная травма

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Все футболисты московского «Динамо» поняли, что нападающий команды Константин Тюкавин получил серьезную травму, когда он в раздевалке сказал, что у него что-то щелкнуло в колене. Об этом ТАСС рассказал полузащитник «Динамо» Егор Смелов.
Тюкавин получил травму крестообразной связки в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Форвард может пропустить около полугода после операции на колене. 6 марта его прооперировали в Мюнхене.
«Все в команде сразу поняли, что у Кости что-то серьезное, когда он пошел в раздевалку после замены, — сказал Смелов. — Все расстроились, ведь это главный бомбардир команды, ждем его еще сильнее. Он сказал, что у него что-то щелкнуло, сразу понимаешь, что может быть что-то серьезное. Когда узнали характер травмы, понятно, что всей командой поддержали. Понятно, что это значимая и весомая потеря. Но мы не отчаиваемся, двигаемся дальше. Что касается перспектив в этом сезоне, то будем стараться отдавать все силы, чтобы стать чемпионами, рассчитываем на это».
В субботу «Динамо» дома обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0 в матче 20-го тура РПЛ. Смелов вышел в стартовом составе.
«Я догадывался, что выйду в старте в матче с махачкалинским “Динамо”, за два-три дня начали отрабатывать выходы из обороны и другие тактические моменты, увидел, что плюс-минус в стартовом составе. Но узнал об этом только за день до игры, — отметил Смелов. — Положительные эмоции от матча, команда выиграла со счетом 4:0, не пропустила, порадовали болельщиков и наших динамовских дам. Что касается сборов, то провел их полностью, физически себя хорошо чувствую, обычные сборы. Мне кажется, что выход в старте был для меня больше проверкой, хотя и доверие тоже, [главный тренер] Марцел Личка просто подбадривает, говорит также агрессивно играть, быть спокойным с мячом, ничего не придумывать. Хотя в начале матча немного я начал придумывать, но в целом реабилитировался, нормально».