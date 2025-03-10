Смелов рассказал, когда футболисты «Динамо» поняли, что у Тюкавина серьезная травма

«Я догадывался, что выйду в старте в матче с махачкалинским “Динамо”, за два-три дня начали отрабатывать выходы из обороны и другие тактические моменты, увидел, что плюс-минус в стартовом составе. Но узнал об этом только за день до игры, — отметил Смелов. — Положительные эмоции от матча, команда выиграла со счетом 4:0, не пропустила, порадовали болельщиков и наших динамовских дам. Что касается сборов, то провел их полностью, физически себя хорошо чувствую, обычные сборы. Мне кажется, что выход в старте был для меня больше проверкой, хотя и доверие тоже, [главный тренер] Марцел Личка просто подбадривает, говорит также агрессивно играть, быть спокойным с мячом, ничего не придумывать. Хотя в начале матча немного я начал придумывать, но в целом реабилитировался, нормально».